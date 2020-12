HSV bindet Führungskräfte: Hrubesch, Mutzel und Costa unterschreiben neue Verträge

Der Hamburger SV hat kurz vor Weihnachten bekanntgegeben, dass der Zweitligist "in den zurückliegenden Tagen Einigungen mit Scouting-Leiter Claus Costa, Direktor Nachwuchs Horst Hrubesch und Sportdirektor Michael Mutzel" erzielen konnte. Die Verträge des Trios wurden verlängert, wie der HSV auf seiner offiziellen Homepage am Dienstag mitgeteilt hat. Über die Länge der neuen Verträge machte der Verein zunächst keine Angaben.

"Alle drei haben im aktuellen Prozess entscheidend dazu beigetragen, dass wir unseren eingeschlagenen Entwicklungsweg sowohl im Profi- als auch im Nachwuchsbereich vorangetrieben haben", lobt Sportvorstand Jonas Boldt die Arbeit von Costa, Hrubesch und Mutzel. Man erhoffe sich auch für die Zukunft entscheidende Impulse und freue sich, in den Verantwortungsbereichen Scouting, Kaderplanung und Nachwuchs weiter mit dem eingespielten Team voranzugehen.

Nachdem Mutzel seinen Posten als Sportdirektor am 1. April 2019 angetreten hatte und Costa Ende August desselben Jahres zum Scouting-Leiter der "Rothosen" ernannt worden war, stieß Hrubesch am 31. Juli 2020 als Letzter im Bunde hinzu. Der heute 69-Jährige lief zwischen 1978 und 1983 in der Bundesliga 159-mal (96 Tore) für die Hamburger auf und war 1983 Teil der legendären HSV-Mannschaft, die den Europapokal der Landesmeister gewinnen konnte.