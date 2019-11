Bobby Wood schießt HSV zu Testspiel-Sieg gegen Aalborg BK

Der Hamburger SV hat ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Aalborg BK gewonnen. Den Treffer zum 1:0-Sieg am Donnerstag erzielte Bobby Wood schon in der neunten Spielminute. Die Partie auf dem Trainingsgelände im Volkspark war in der Länderspielpause kurzfristig anberaumt worden.