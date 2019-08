2. Liga kompakt: Hinterseer schießt HSV gegen Ex-Klub Bochum an die Spitze - Nürnberg patzt in Sandhausen

Hamburger SV - VfL Bochum 1:0 (0:0)

Der Hamburger SV hat sechs Monate nach seiner letzten Tabellenführung zumindest vorläufig wieder die Spitze in der 2. Liga übernommen. Die Norddeutschen gewannen gegen den VfL Bochum 1:0 und verfügen nach drei Partien über sieben Punkte. Das Tor erzielte der Ex-Bochumer Lukas Hinterseer in der 60. Minute. Dagegen verfügen die Bochumer nach drei Spielen lediglich über einen Zähler.

Der Hamburger SV hat sich in einer kämpferischen Partie gegen den VfL Bochum durchgesetzt und vorübergehend die Tabellenspitze der 2. Bundesliga erobert. Der SPORT BUZZER zeigt die Einzelkritik der Hamburger Profis. ©

HSV in Noten: Die Einzelkritik gegen den VfL Bochum

Doch die Hamburger spielten vor 41 737 Zuschauern im Volksparkstadion zunächst nur bis zum Strafraum gefällig. Häufig verschleppten sie das Tempo. Eine Doppelchance, bei der erst Jeremy Dudziak und dann Tim Leibold (29.) an VfL-Schlussmann Manuel Riemann scheiterten, war vor der Pause die beste Gelegenheit. Bochums beste Torchance vereitelte Innenverteidiger Rick van Drongelen.

„Ich finde, es muss mehr kommen. Ein bisschen langweiliges Spiel“, kritisierte der frühere HSV-Kapitän Rafael van der Vaart den HSV in der Halbzeitpause bei Sky. Es kam tatsächlich mehr. Eine Chance nutzte ausgerechnet der im Sommer von Bochum nach Hamburg gewechselte Hinterseer . Er wuchtete den Ball nach Leibold-Zuspiel unhaltbar unter die Latte.

Dabei hatte der HSV sich gegen die Bochumer lange schwer getan - was nicht zuletzt an Manuel Riemann lag. Der Bochumer Torwart hatte insbesondere gegen Dudziak (29.) im ersten Durchgang eine herausragende Parade ausgepackt. Aus später kam der HSV zu Chancen, etwa kurz vor dem 1:0 durch Kinsombi (59.). Hinterseer, der bis dahin unauffällig war, nutzte eine Aktion zum goldenen Treffer. Bochum rannte an, konnte jedoch keine seiner Möglichkeiten verwerten.