HSV-Boss Boldt erklärt Transfer-Politik: "Anpassungen" statt "Paradigmenwechsel"

Sportvorstand Jonas Boldt vom Zweitligisten Hamburger SV hat die Transferpolitik des Vereins als "absolut vernünftig" beschrieben. "Wir hatten in den vergangenen Transferfenstern jeweils einen Transferüberschuss, haben die Gehaltskosten heruntergeschraubt und trotzdem eine schlagkräftige Truppe am Start", sagte Boldt in einem Interview auf der Klub-Homepage am Sonntag. Dagegen habe der Verein früher "auf dem Transfermarkt wirtschaftlich nicht immer gut gearbeitet".

Anzeige