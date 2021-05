HSV-Boss Boldt begründet Trennung: Distanz zwischen Thioune und den Spielern "war spürbar"

Vereinslegende Horst Hrubesch soll den strauchelnden Hamburger SV doch noch zum Bundesliga-Aufstieg führen. Der Zweitligist aus dem Norden gab am Montag die Trennung von Cheftrainer Daniel Thioune bekannt und setzt in den verbleibenden drei Saisonspielen auf den aktuellen Nachwuchschef Hrubesch. Auf einer Pressekonferenz am Montagmittag sprach HSV-Sportvorstand Jonas Boldt über den Trainer-Wechsel. Und kritisiert Thioune an einigen Stellen. Anzeige "Wir hatten gar keine Zweifel, zusammen durch Durststrecken zu gehen. Aber die aktuelle Entwicklung: Angefangen mit dem Hannover-Spiel, dann gegen Darmstadt. Dann kamen einige Sachen zusammen. Das macht was mit einer Mannschaft. Die Beziehung zwischen Spieler und Trainer hat immer wieder gewackelt", erklärte Boldt. Thioune war erst zu Saisonbeginn vom VfL Osnabrück gekommen. Sein Vertrag war bis Sommer 2022 datiert. Doch unter der Regie des 46-Jährigen gelangen dem HSV in bislang 14 Spielen der Rückrunde nur drei Siege und 16 Punkte.

"Der Trainer hat nach seinen Möglichkeiten alles versucht, aber das ist auch an ihm nicht spurlos vorbeigegangen. Nach dem KSC-Spiel war er sichtlich angeknockt. Die Distanz zwischen ihm und den Spielern war spürbar", betonte der HSV-Boss. Die Rothosen sind derzeit Tabellendritter mit 52 Punkten hinter dem VfL Bochum (60) und Greuther Fürth (57). Der Viertplatzierte Holstein Kiel (50) hat noch drei Nachholspiele zu bestreiten und kann den HSV vom Relegationsrang verdrängen. Boldt: Das hat eine große Enttäuschung ausgelöst Bei einem Scheitern könnte es auch für Boldt im Sommer eng werden. Auf jeden Fall ist es die letzte Chance, den dringend benötigten Stimmungswechsel mit einem Aufstieg herbeizuführen. Eigentlich wollte der 39-Jährige beim HSV für Ruhe und Kontinuität sorgen und dem als Entwickler geholten Thioune die nötige Zeit zum Aufbau eines Teams mit Perspektive geben. Doch jetzt kam alles anders. "Es geht nicht darum, stur an etwas festzuhalten, das einfach nicht funktioniert. Thiounes Worte, All-In zu gehen mit den Ergebnissen dann, hat eine große Enttäuschung in der Kabine ausgelöst. Ein unbelasteter Übergang in die neue Saison wäre gar nicht möglich gewesen. Deswegen haben wir den Wechsel jetzt vollzogen", erklärte Boldt die vorzeitige Trennung.