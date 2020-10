HSV-Boss Jonas Boldt zieht Transfer-Bilanz: "Haben ein paar Säulen verpflichtet"

Der Hamburger SV hat in diesem Transfer-Sommer mit Torwart Sven Ulreich (32), Toni Leistner (30), Mittelfeld-Abräumer Klaus Gjasula (30) oder Stürmer Simon Terodde (32) einige Akteure verpflichtet, die bereits 30 Jahre oder älter sind. Für Sportvorstand Jonas Boldt waren die Transfer-Entscheidungen jedoch genau richtig. "Mit den Zugängen haben wir das umgesetzt, was wir vorgehabt haben. Über die komplette Transfer-Periode haben wir ein paar Säulen verpflichtet, die uns helfen werden", ließ sich Boldt am Donnerstag - drei Tage nach Schließung des Transferfensters - in der Bild zitieren.