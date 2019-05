Bericht: Noch-Wolfsburg-Trainer Bruno Labbadia will doch Gespräche mit HSV führen

Kehrtwende bei Labbadia

Labbadia hatte sich in den Diskussionen um seine mögliche dritte Amtszeit beim HSV stets zurückhaltend gezeigt. Andere Kandidaten gab es genug: Die Namen Dieter Hecking, dessen Abschied von Borussia Mönchengladbach bereits seit Wochen bekannt ist, oder André Breitenreiter wurden heiß gehandelt. Auch Markus Anfang, der in der Schlussphase der vergangenen Spielzeit beim 1. FC Köln gehen musste, ist im Gespräch. Doch kommt es nun anders?

HSV-Präsident Jansen schätzt Labbadia sehr

Dem Bild-Bericht zufolge hatten sich die Hamburger Bosse am Montag beraten - und einen neuen Anlauf im Werben um Labbadia ins Auge gefasst. Dabei stießen sie wohl auf offene Ohren. Nach der Rückkehr des Noch-Wolfsburg-Coachs aus China sollen die Gespräche stattfinden, Ausgang offen. Sicher ist: Mit Marcell Jansen, Präsident des HSV e. V ., hat Labbadia einen großen Unterstützer an der Vereinsspitze. Der Ex-Hamburg-Profi spielte in dessen beiden bisherigen Amtszeiten (2009 bis 2010 und 2015 bis 2016) als Spieler unter ihm, wenn 2015 auch nur noch einige Monate bis zu Jansens frühzeitigem Karriereende.

Labbadia liegt aber offenbar nicht nur das Angebot des HSV vor. Laut Sky Sports klopfte der englische Zweitligist West Bromwich Albion an. Der geglückte Saison-Endspurt mit den "Wölfen", an dessen Ende der Einzug in die Europa League stand, ist auch auf der Insel nicht verborgen geblieben. Auch mit West Bromwich sollen in naher Zukunft erste Gespräche anstehen.