Bei Debüt von Schaub und Beyer: HSV nur Remis im Test gegen FC Seoul - Hecking trotzdem "zufrieden"

Trainer Dieter Hecking kommentierte die Partie im Nachgang: "Das war ein guter Test gegen einen robusten Gegner. Das Gegentor haben wir in einer Phase kassiert, in der wir gut im Spiel waren. Insgesamt sind wir aber zufrieden mit der Partie." Ihr Debüt auf Hamburger Seite gaben die Neuzugänge Louis Schaub (1. FC Köln) und Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach). Durch die zahlreichen Wechsel verflachte die Partie in der zweiten Halbzeit dann. Offensivspieler Jairo Samperio erlitt zudem eine Oberschenkelverletzung (66.) und musste ausgewechselt werden. Ob und wie lange der Angreifer beim Zweitligisten ausfällt, gab der Verein nicht an.