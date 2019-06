HSV & Co.: Das läuft aktuell bei der Konkurrenz von Hannover 96

Hamburger SV: Heute kehrt Berkay Özcan zurück, der türkische U21-Nationalspieler durfte sich etwas länger erholen. Zurück sind bereits Douglas Santos und Rick van Drongelen, sie trainierten am Wochenende erstmals mit der Mannschaft. Santos war wegen der Schwangerschaft seiner Frau einige Tage länger in Brasilien geblieben, van Drongelen hatte Urlaubsverlängerung wegen eines Einsatzes in der niederländischen U21-Mannschaft erhalten – beide Profis könnten den HSV verlassen, falls es lukrative Angebote gibt.

St. Pauli: Sechs Tage nach dem Lokalrivalen HSV stiegen die Kiezkicker in die Vorbereitung ein. Unter den Spielern waren auch die Zugänge Rico Benatelli (Dresden) und Boris Tashchy (Duisburg) sowie der zuletzt ausgeliehene und nun fest von Werder Bremen verpflichtete Luca Zander. Weitere Zugänge sollen folgen.