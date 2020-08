HSV-Coach Thioune kämpferisch: "Vergangenheit interessiert mich nicht" - Klub muss Kaderkosten einsparen

In Bezug auf die Einhaltung der Hygieneregeln hat das schon einmal gut geklappt. Ob dem HSV dieses Vorangehen auch in sportlicher Hinsicht gelingt, muss die Zukunft erweisen. Der Wille ist offenbar erkennbar, aber das war er zu Saisonbeginn in den letzten beiden Zweitligajahren auch immer. „Die Vergangenheit interessiert mich nicht“, sagte Thioune, „ich sehe die Herausforderung die wir im Hier und jetzt haben. Aber ich bin zuversichtlich, wir haben sehr gute Spieler, die wir dennoch noch weiter entwickeln können.“

Das Wort "Entwicklung" ist beim HSV in aller Munde

Da war es schon wieder: das Wort „Entwicklung“, das sich der HSV spätestens mit der Entscheidung für den Trainer Thioune als Leitmotiv gegeben hat. „Das habe ich den Spielern zur Begrüßung in der Kabine auch noch einmal so gesagt“, berichtete Boldt, „hier hat sich im Verein schon in den letzten 13 Monaten viel entwickelt. Nur hat sich das leider sportlich nicht so gezeigt.“