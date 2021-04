Nächster Patzer im Aufstiegskampf: Berko und Dursun schocken HSV zuhause gegen Darmstadt

HSV-Trainer Daniel Thioune hatte sein Team nach dem 3:3 in Hannover "in der Bringschuld" gesehen und die Parole ausgegeben : "Gegen Darmstadt müssen wir gewinnen." Seine Spieler mühten sich gegen oftmals tief verteidigende Gäste jedoch vergebens. Der HSV kam kurz vor der Pause zu einer guten Chance durch Terodde, dessen Schuss aus kurzer Distanz von Lilien-Keeper Marcel Schuhen pariert wurde (45.+1). Ein ähnliches Bild nach Wiederanpfiff, diesmal probierte es Manuel Wintzheimer, der ebenfalls in Schuhen seinen Meister fand (48.). Kaltschnäuziger zeigten sich die Hessen, die nach einer weiteren verpassten Terodde-Chance (dem eine Fußspitze zum 1:0 fehlte), nach einem schnellen Schuhen-Abschlag und einer feinen Vorarbeit von Mathias Honsak durch Berko die überraschende Führung erzielten (51.). Gleich mit der nächsten Szene hätte man den Vorteil verdoppeln können, diesmal hielt HSV-Keeper Sven Ulreich überragend gegen Honsak (52.).

Hamburg investierte nun noch mehr als bisher in die Offensive, zeigte sich aber defensiv anfällig. Dabei erwies sich unter anderem Josha Vagnoman als Unsicherheitsfaktor. Als Thioune mit Jan Gyamerah schon einen Rechtsverteidiger an der Seitenlinie stehen hatte, kam Darmstadt zum schmeichelhaften 2:0 durch Dursun, der nach einem von Stephan Ambrosius abgefälschten Schuss an den Ball gekommen war und Ulreich keine Abwehrchance ließ (60.). Der Ex-Münchner hielt den Rückstand in der Folge in Grenzen, hielt erneut überragend gegen Berko (70.). Dem HSV, nun permanent im Vorwärtsgang, wurde nach Videobeweis ein vermeintlicher Foulelfmeter aberkannt (72.), ehe Dudziak per Kopf nach einer Flanke des eingewechselten Bakery Jatta zumindest der Anschluss gelang - 1:2 (77.). Der Mittelfeldspieler vergab kurz darauf sogar die Chance zum Ausgleich (81.), der den Hamburgern auch in einer hektischen Schlussphase nicht mehr gelang.