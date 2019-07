HSV in der Einzelkritik: Die Noten zum Auftakt-Remis gegen den SV Darmstadt

Der Hamburger SV ist wie in der vergangenen Saison erneut schwach in die Saison gestartet. Obwohl die Mannschaft von Dieter Hecking in der ersten Halbzeit klar überlegen war, erreichte der HSV nur ein glückliches 1:1 (0:0) zum Zweitliga-Auftakt . Immerhin ein Fortschritt im Vergleich zum Vorjahr: Damals setzte es ein 0:3 gegen Holstein Kiel.

Alle HSV-Spieler gegen den SV Darmstadt hier in der Einzelkritik

HSV: Schwache zweite Halbzeit gegen Darmstadt

44.475 Zuschauer in Hamburg mussten miterleben, wie der eingewechselte Tim Skarke (46.) nach nur wenigen Sekunden in der zweiten Halbzeit den vermeintlichen Siegtreffer erzielte - am Ende rettete Aaron Hunt den Hamburgern aber per Elfmeter-Tor aber einen Punkt. Doch der insgesamt schwache Auftritt im zweiten Spielabschnitt wird dem HSV zu denken geben. Montag in einer Woche wartet die nächste Aufgabe beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg.