Jos Luhukay vor Hamburg-Derby unter Druck: HSV-Spiel für St.-Pauli-Coach ein Endspiel

Damals, nach dem Hinspiel, stand Luhukay voller Euphorie neben seiner Bank und sah sich die Freudenszenen mit großen Augen an. In diesem Moment mag er verstanden haben, was es allen Paulianern bedeutet, dem ungeliebten Großverein aus „St. Ellingen“ ein Bein zu stellen.

Derbysieg im Hinspiel war einziger Höhepunkt für St. Pauli

Dieser Derbysieg am sechsten Spieltag war der einzige echte Höhepunkt einer Saison, die für St. Pauli eine einzige Enttäuschung ist. Dass Luhukay angesichts seiner Bilanz von nur 28 Punkten aus 28 Spielen noch immer Cheftrainer am Millerntor ist, mag auch an diesem besonderen Erfolg liegen. Derbysieger feuert man ja nicht so einfach. Und schon gar nicht, wenn der Präsident quasi persönlich mit der Verpflichtung des zweitligaerfahrenen Niederländers alles auf eine Karte gesetzt hat.

Hamburger SV vs. St. Pauli: So liefen die letzten Hamburger Stadtderbys Wenn St. Pauli und der Hamburger SV aufeinandertreffen, dann hatte zuletzt regelmäßig der HSV auf dem Platz die Nase vorn. Bis auf 2011, als Gerald Asamoah sich für alle Fans der Braun-Weißen unsterblich machte. ©

Denn Oke Göttlich wollte am Ende der vergangenen Saison noch ganz oben mitmischen. „Der FC St. Pauli hat sich in der Entscheidung zwischen Kontinuität und Entwicklung für den Weg der Entwicklung entschieden“, begründete er am 10. April die Entscheidung, sich von Markus Kauczinski zu trennen und Luhukay zu verpflichten. Die Entwicklung seitdem ist offensichtlich: nach unten.

Luhukay sollte St. Pauli zum Aufstieg führen

Als Kauczinski gehen musste, stand St. Pauli auf Platz sechs. Mit Luhukay belegt das Team jetzt Platz 14, nur zwei Zähler vor dem Relegationsplatz (vor den Freitagsspielen). Das ist Abstiegsgefahr – die Situation erfüllt alle Voraussetzungen für eine Trainerentlassung. Göttlich aber versichert: „Ich bin mir sehr sicher, dass ein erfahrener Trainer wie Jos Luhukay die Situation richtig einschätzen kann und wir die Punkte erzwingen.“

Luhukay hatte schon vor der Saison mit einem verbalen Rundumschlag gegen Spieler und die Stimmung im Verein für Aufsehen gesorgt. Alle seien zu nett, manche seien zufrieden, wenn sie stressfrei in der 2. Liga kicken könnten. Immer schön gefeiert von den treuen Fans, die ihr Team nie auspfeifen. „Es gibt zu viel Komfortzone. Das gilt für alle Bereiche in diesem Verein. Das sollte man in den Müll werfen“, sagte Luhukay.

Großes Verletzungspech beim FC St. Pauli

Dass großes Verletzungspech die Personalplanungen immer wieder durcheinandergeworfen hat, ist unstrittig. Dennoch hat sich der Trainer mit langjährigen Leistungsträgern wie Johannes Flum, Marvin Knoll oder Philipp Ziereis überworfen. Andererseits kamen Spieler, die abgeschrieben schienen, wieder zu Einsätzen. Niemand kann sich sicher sein, das soll das Engagement im Training erhöhen.

Tatsächlich sind bei der Mannschaft spielerische Fortschritte zu sehen, es fehlt jedoch die Torgefahr, insbesondere aus der zweiten Reihe. Viel zu viele Punkte wurden durch individuelle Fehler liegen gelassen. Dass St. Pauli oben mitspielen kann, zeigen jedoch die bisherigen Ergebnisse gegen die Top Drei Bielefeld, HSV und Stuttgart: fünf Spiele, acht Punkte. „Sonnabend haben wir eine große Gelegenheit, all das, was vorher war, auszuschalten“, sagt Luhukay.