DFB-Pokal-Finale als "Ziel", Aufstieg im Visier: HSV träumt von perfektem Saison-Endspurt

Abgekämpft und doch mit neuen Kräften geht der Hamburger SV in die Aufstiegs-Endspurt der 2. Liga. "Das wird uns hilfreich für die nächsten Wochen sein", meinte Sportvorstand Jonas Boldt bei Sky, nachdem die Mannschaft am Mittwochabend beim aufreibenden 5:4 nach Elfmeterschießen im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den Karlsruher SC die Oberhand behalten hatte und sich nun noch eine weitere Perspektive für die kommenden Woche auftut. "Das Finale ist ein Thema und das Ziel. Es ist unfassbar, dass wir diese Möglichkeit haben", sagte Torjäger Robert Glatzel, der sein Team mit einem Doppelpack erst in die Verlängerung gehievt hatte und dann auch im Shootout die Nerven behielt. Anzeige

0:2 hatte der HSV gegen den Zweitliga-Rivalen bereits zurückgelegen. Dann verkürzte Glazel, bevor Sonny Kittel per Foulelfmeter an KSC-Keeper Marius Gersbeck scheiterte. Erst in der Nachspielzeit der 90 Minuten gelang Glazel dann doch noch der Ausgleich. Der Weg in die nächste Runde war zumindest geebnet. Schlussmann Daniel Heuer Fernandes vollendete ihn dann mit zwei abgewehrten Elfmetern der Karlsruher, die nach einer umstrittenen Gelb-Roten Karte für Christoph Kobald (71.) lange in Unterzahl auskommen mussten.