Bericht: HSV und DFL streiten über kontrolliertes Abbrennen von Pyrotechnik

Die Initiative des Hamburger SV , bei Spielen in Eigenregie Pyrotechnik kontrolliert zu zünden, wird nach einem Bericht der Sport Bild von der Deutschen Fußball Liga (DFL) und vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) abgelehnt. Wie das Magazin berichtet, soll der DFL-Aufsichtsratschef Peter Penders in einem Gespräch mit HSV-Vorstandschef Bernd Hoffmann das Vorhaben kritisiert haben. Demnach wäre es der falsche Zeitpunkt, angesichts der zunehmenden Pyro-Vorfälle die Pläne umzusetzen.

Der HSV musste in der Vergangenheit wiederholt für die Pyro-Aktivitäten seiner Fans Strafen bezahlen. So wird das Hamburger Stadtduell im 16. September beim FC St. Pauli (2:0 für St. Pauli) voraussichtlich zu einem teuren Nachspiel werden. Nach DFB-Angaben von vergangener Woche hat der Kontrollausschuss gegen den HSV eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 Euro beantragt, der FC St. Pauli soll 180.000 Euro zahlen. Strafen in dieser Größenordnung wurden bisher noch nicht vom DFB-Sportgericht verhängt. Allein in der Vorsaison hatte der HSV 294.000 Euro für Pyro-Strafen aufwenden müssen.