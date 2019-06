Aaron Hunt über den neuen HSV-Trainer Dieter Hecking: "Er lässt nicht locker"

Dieter Hecking soll den HSV wieder zurück in die erste Liga führen. Bei den Hanseaten trifft er auf einen alten Bekannten. Mittelfeldmann Aaron Hunt und der Coach kennen sich noch aus der gemeinsamen Zeit beim VfL Wolfsburg, in der Hunt nur wenig Einsatzchancen bekam. Doch offenbar ist nichts zwischen den beiden hängen geblieben. "Überhaupt nichts. Der Coach und ich haben gar kein Problem miteinander. Ich kam damals in Wolfsburg während der ersten Saisonhälfte einfach nicht so recht zum Zug, danach war ich zudem oft verletzt", sagte Hunt gegenüber der Bild.