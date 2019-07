Kapitänsfrage beim HSV noch offen - Das denkt Trainer Dieter Hecking über Aaron Hunt

Wer wird den Hamburger SV in der kommenden Saison als Kapitän aufs Feld führen? Eine Antwort auf diese Frage gibt es bislang nicht. Und das hat einen guten Grund, wie der neue HSV-Coach Dieter Hecking im Interview mit dem Fachmagazin Kicker erklärt. „Ich lasse den Kapitän in der Regel von der Mannschaft wählen, weil er der Ansprechpartner der Spieler sein soll“, sagte Hecking.

Neuer HSV-Verteidiger Ewerton will es wissen: "Der Aufstieg muss das Ziel sein"

Kapitänsfrage hat "noch Zeit"

Der 54-Jährige betonte allerdings, dass diese Entscheidung "noch Zeit" habe. Entsprechend ist noch absolut offen, wer beim HSV die Binde tragen soll. Dass der bisherige Kapitän Aaron Hunt sein Amt auch in der neuen Spielzeit behält, schloss Hecking nicht aus. „Der HSV hat mit ihm deutlich mehr Punkte geholt als ohne ihn“ , sagte er über den Mittelfeldspieler. „Das zeigt, wie wichtig er nach wie vor sein kann.“

Das Verhältnis zwischen Hecking und Hunt gilt nach deren gemeinsamer Zeit beim VfL Wolfsburg in der Saison 2014/2015 als belastet. Der Mittelfeldspieler der Hanseaten hatte in dieser Zeit kaum Einsätze bei den "Wölfen". Kurz nach seinem Amtsantritt erklärte Hecking, dass es bei dem Zwist vor allem um eine Situation ging, als Hunt nach einem guten Spiel in der folgenden Partie auf der Bank sitzen musste. "Da war ein kleiner Bruch drin", meinte der neue HSV-Trainer seinerzeit.