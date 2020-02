HSV-Trainer Dieter Hecking nach Derby-Pleite gegen St. Pauli: "Nehme ich auf meine Kappe"

Tristesse pur beim Hamburger SV: Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking hat am Samstag gegen den FC St. Pauli verdient mit 0:2 (0:2) verloren. Auch im zweiten Derby der Zweitliga-Saison setzte es damit eine Pleite gegen den Stadtrivalen. Statt der anvisierten Tabellenspitze findet sich der langjährige Bundesligist plötzlich nur noch auf Rang drei wieder. „Das ist ganz bitter. Wir hatten uns so viel vorgenommen. Wenn wir jetzt nicht schnell wieder in die Gänge kommen, wird es schwer“, sagte HSV-Mittelfeldspieler Louis Schaub anschließend im TV-Sender Sky.