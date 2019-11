HSV-Trainer Dieter Hecking warnt vor Dresden-Spiel: "Haben noch gar nichts erreicht"

Dieter Hecking gab wieder einmal den Mahner. „Wir haben noch gar nichts erreicht: null Komma null“ , sagte der Trainer des Hamburger SV am Freitag. Es gehe darum, jetzt wichtige Punkte einzufahren, „nicht den Schlendrian einziehen zu lassen“, meinte der 55-Jährige einen Tag vor dem ersten Punktspiel nach der Länderspielpause gegen Dynamo Dresden am Samstag (13 Uhr, Sky). Man dürfe sich nicht auf dem ausruhen, „was man schon erreicht hat“. Der HSV sei zwar Tabellenzweiter, „mit 26 Punkten kannst du aber auch noch absteigen“.

Hecking mit Lob für Dynamo Dresden

Nach zuletzt zwei Remis beim Tabellenletzten SV Wehen Wiesbaden und bei Holstein Kiel und dem Verlust der Tabellenführung an Arminia Bielefeld sieht sich der Trainer genötigt, seine Mannschaft für den Jahresendspurt zu sensibilisieren. Und so warnt er seine Spieler auch vor dem Tabellenvorletzten. „Dresden ist nicht so schlecht wie der Tabellenplatz“, sagte der HSV-Coach - und bezeichnete den Gegner fußballerisch als „eines der besten Teams der Liga“.