HSV-Trainer Hecking erklärt Selbstkritik nach Derby-Pleite gegen FC St. Pauli: "Gemeinsam verloren"

HSV-Trainer Dieter Hecking hat seine ungewöhnliche Selbstkritik nach dem verlorenen Stadtduell gegen den FC St. Pauli erklärt. "Es ging nicht darum, sich schützend vor die Mannschaft zu stellen oder zu sagen, da ist jetzt der Schuldige", sagte der 55-Jährige in der Sky-Sendung "Wontorra on Tour". "Wir haben die Lösungen gesehen, wir haben sie aber anscheinend nicht gut genug an die Mannschaft weitergegeben, sonst hätte sie es besser umgesetzt", meinte er rückblickend auf das 0:2 des Hamburger SV am vergangenen Samstag gegen den Stadtrivalen in der 2. Bundesliga.