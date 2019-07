Trainer Dieter Hecking kritisiert "brave" HSV-Profis - und nennt zwei Gewinner der Vorbereitung

Dieter Hecking ist ein Mann der klaren Worte. Nach dem einwöchigen Trainingslager in Kitzbühel mit zwei Testspielen ohne Sieg legte der 54 Jahre alte HSV-Coach den Finger in die Wunde. „Das ist alles noch zu brav. Im Strafraum muss man dreckig sein und es drauf anlegen. Da musst du den Abwehrspieler fordern, den Körper einsetzen und in den Abschlüssen zielstrebiger sein“, monierte der Trainer des Hamburger SV nach der 0:1-Niederlage am Samstag gegen Huddersfield Town. Drei Tage zuvor hatte der Zweitligist dank des Tores von Lukas Hinterseer immerhin ein 1:1 gegen den griechischen Champions-League-Qualifikanten Olympiakos Piräus erzielt.