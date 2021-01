Ex-Trainer Dieter Hecking: Deshalb passt Nachfolger Daniel Thioune gut zum HSV

Vor dem Wiedersehen mit dem Hamburger SV hat Sportvorstand Dieter Hecking vom 1. FC Nürnberg HSV-Trainer Daniel Thioune gelobt. „Ich glaube, dass er zum HSV passt. Er ist ein frisches Gesicht“ , sagte Hecking der Bild über seinen Nachfolger als Coach der Hanseaten. T hioune verfolge eine klare Idee, „wie seine Mannschaft Fußball spielen soll, und er arbeitet sehr reflektiert“. Der Tabellenführer aus Hamburg ist am Samstag (13 Uhr/Sky) zum Duell in der 2. Bundesliga in Nürnberg zu Gast.

Der 56 Jahre alte Hecking hatte in der vergangenen Saison mit den Hamburgern als Tabellenvierter den Bundesliga-Aufstieg verpasst und anschließend den Verein nach nur einem Jahr verlassen. Er wechselte zum 1. FC Nürnberg in den Vorstand. In Tobias Schweinsteiger wird am Samstag sein ehemaliger HSV-Co-Trainer die Franken betreuen, da Chefcoach Robert Klauß gesperrt ist.