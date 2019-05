Bericht: Irrsinn beim HSV! Gefeuerter Sportchef war mit Trainer Dieter Hecking einig

Noch am Freitagmittag klärte Becker Details mit dem designierten HSV-Trainer

Nun wollte Becker die Querverbindungen Heckings nach Norddeutschland nutzen und den Coach als Nachfolger des gescheiterten Jung-Trainers Hannes Wolf zum HSV lotsen - was nach ausführlichen Gesprächen im Gespann mit HSV-Sportdirektor Michael Mutzel offenbar auch gelang. Becker schaffte es, den ehemaligen Wolfsburg-Trainer vom Hamburger SV zu überzeugen. Noch am Freitagmorgen, so berichtet der Kicker, sollen Becker und Hecking Details besprochen haben.

Nun muss Becker überraschend mit Wolf zusammen gehen - sein Nachfolger ist Jonas Boldt, der bis in den Spätherbst 2018 als Sportdirektor von Bayer 04 Leverkusen arbeitete. Bereits seit längerer Zeit soll der HSV an Boldt interessiert gewesen sein, nun klappte es mit einer Verpflichtung. Will auch der 37-Jährige mit Hecking als Trainer in die Zukunft des HSV gehen, noch dazu, wo der Deal mit dem Trainer-Veteran doch von Becker eingefädelt wurde? Das bleibt zunächst offen.