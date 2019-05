Dieter Hecking erklärt Entscheidung für den HSV: "Mir lieber als Beamtenfußball"

Warum wechselt ein Trainer nach 14 meist erfolgreichen Jahren in der Bundesliga zu einem kriselnden Klub in der 2. Liga? Diese Frage versuchte Dieter Hecking auf der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung als Coach des Hamburger SV zu beantworten. "Ich habe mir die Frage gestellt: was will ich. Ausland kam für mich nicht in Frage, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und Sportdirektor - zum Beispiel in Hannover - war auch nichts für mich", erklärte der 54-Jährige am Mittwoch vor den versammelten Pressevertretern in Hamburg.

Der Reiz beim HSV liegt laut Hecking vor allem darin, "eine Mannschaft zu übernehmen, die man wieder aufpeppen muss". Diese Erfahrung habe er in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht. "In Nürnberg, Wolfsburg, Gladbach ist es jedes Mal gelungen", erklärte der neue HSV-Coach. Hamburg sei eine Aufgabe, die ihn "packen" kann. "Ich brauche das Spannungsgefühl", erklärte Hecking.