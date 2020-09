DFB-Pokal kompakt: HSV-Blamage bei Dynamo Dresden - RWE schießt Arminia Bielefeld raus

Dynamo Dresden - Hamburger SV 4:1 (2:0)

Nach der zum Ende der vergangenen Saison verpassten Bundesliga-Rückkehr hat auch die neue Pflichtspiel-Saison für den Hamburger SV mit einem Nackenschlag begonnen. Die Hanseaten und ihr neuer Trainer Daniel Thioune verloren zum Auftakt des DFB-Pokals mit 1:4 (0:2) bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden und verabschiedeten sich zum dritten Mal in den letzten sechs Jahren in der ersten Runde aus dem Wettbewerb. Yannick Stark (3.) und Robin Becker (16.) brachten Dynamo vor 10.000 Zuschauer, der größten Kulisse seit Beginn der sukzessiven Fan-Rückkehr, früh in Führung. Nach dem Seitenwechsel machte Christoph Daferner das Schlamassel des HSV, der zahlreiche Chancen ungenutzt ließ, mit dem dritten Dresdner Treffer noch schlimmer (53.). Amadou Onana gelang kurz vor dem Ende der einzige Hamburger Treffer (89.). Per Handelfmeter stellte Sebastian Mai dann den Endstand her (90.+5).