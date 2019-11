HSV in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:1-Unentschieden im Derby bei Holstein Kiel

Der Hamburger SV hat in der Nachspielzeit eine Niederlage bei Holstein Kiel abgewendet und trennte sich mit 1:1. Die Hamburger agierten ab der 26. Spielminute in Unterzahl, weil Bakery Jatta mit der roten Karte vom Platz gestellt wurde. Das Tor für Holstein Kiel erzielte Janni Serra (44.). In der 91. Minute gelang dann dem eingewechselten Timo Letschert das umjubelte Tor zum 1:1. Die Hamburger warten gleichwohl nun seit dem 25. August auf einen Auswärtssieg. Der HSV bleibt zwar vorerst Tabellenführer, könnte aber am Sonntag von Arminia Bielefeld verdrängt werden.