Der HSV in der Einzelkritik: Die Noten zur Pleite gegen Darmstadt 98

Julian Pollersbeck – Note 4: In der 1. Halbzeit war der Torwart aufgrund des schwachen Spiels von Darmstadt nie groß gefordert. Umso mehr in der 2. Halbzeit: Als in der 52. Minute dann Marvin Mehlem alleine vor ihm auftauchte, ist er chancenlos gewesen. Selbiges wäre beim Schuss von Yannick Stark in der 70. Minute der Fall gewesen. Der Ball ging allerdings nur an den Innenpfosten. Beim Freistoß-Tor zum 2:2 kam er nicht ganz an den Ball heran. ©