HSV in der Einzelkritik: Das sind die Noten zum DFB-Pokal-Krimi gegen den VfB Stuttgart

Der Hamburger SV ist in der 2. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Mannschaft von Dieter Hecking unterlag dem VfB Stuttgart in der Verlängerung mit 1:2. Die ersten beiden Treffer der Partie kamen per Elfmeter zustande. Zuerst traf Nicolas Gonzalez für den VfB (2.), dann Aaron Hunt für den HSV (16.). In der Verlängerung gelang dann Hamadi Al Ghaddioui der Siegtreffer. 45 503 Zuschauer erlebten das Spiel im Volksparkstadion. Die Achtelfinalspiele finden am 4. und 5. Februar 2020 statt.