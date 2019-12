HSV in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:1-Unentschieden beim SV Sandhausen

Der Hamburger SV kann auch das dritte Spiel in Folge in der 2. Bundesliga nicht für sich entscheiden. Am 17. Spieltag setzte es ein 1:1-Unentschieden beim SV Sandhausen. Aleksandr Zhirov brachte die Hausherren in der 39. Minute in Führung, Lukas Hinterseer besorgte in der 75. Minute noch den Ausgleich für die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking, die damit auf Platz zwei in der Tabelle bleibt. Der VfB Stuttgart könnte allerdings mit einem Sieg im Montagsspiel beim SV Darmstadt 98 aber am HSV vorbeiziehen.