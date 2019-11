Der HSV in der Einzelkritik: Das sind die Noten gegen Wehen Wiesbaden - Nur Remis trotz Überzahl

Der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga mit dem 1:1 beim SV Wehen Wiesbaden verteidigt, muss aber weiter auf den ersten Auswärtssieg seit dem 25. August warten. David Kinsombi erzielte in der 49. Minute den Führungstreffer für die Hanseaten, Törles Knöll glich kurz vor Spielende aus. Die Norddeutschen haben nur zwei Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 3 und sind punktgleich mit Verfolger Arminia Bielefeld. Das nächste Spiel findet am kommenden Samstag erneut auswärts statt – dann bei Holstein Kiel, gegen die der HSV vergangene Saison beide Spiele verlor.