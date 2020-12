HSV-Ersatzkeeper Tom Mickel verletzt: Torwart fehlt den Rothosen mehrere Wochen

Zweitligist Hamburger SV muss in den kommenden Wochen auf seinen Ersatztorwart Tom Mickel verzichten. Der 31-Jährige hat sich einen Faserriss der Bauchmuskulatur zugezogen, teilte der Klub am Mittwoch mit. Nummer zwei hinter Stammkeeper Sven Ulreich bleibt somit Daniel Heuer Fernandes.

Erst am Dienstag war Mickels Vertrag bei den Norddeutschen verlängert worden. Wie der Club mitteilte, bleibt der 31-Jährige bis zum 30. Juni 2023 im Volkspark. Ursprünglich lief der Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison. „Ich freue mich, dass ich den Weg weiter mitgehen kann. Ich werde nun zweistellig beim HSV sein. Das ist ein toller Moment für mich und meine Familie“, sagte Mickel, der 2009 von Energie Cottbus zu den Hanseaten gekommen war. Für die HSV-Profis stand Mickel zweimal in der Bundesliga, einmal im DFB-Pokal sowie dreimal in der 2. Liga zwischen den Pfosten.