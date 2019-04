Für Heimspiel gegen Aue: HSV-Trainer Hannes Wolf verbietet Ergebnisdienst im Stadion

Der Hamburger SV benötigt am Samstag (13.00 Uhr, hier könnt Ihr das Spiel live verfolgen) im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue einen Sieg, wenn er das Saisonziel des direkten Wiederaufstiegs in die Bundesliga nicht ernsthaft gefährden will. Nach den Heimniederlagen gegen Darmstadt und Magdeburg muss das seit vier Punktspielen sieglose Team von Trainer Hannes Wolf dringend in die Erfolgsspur zurückfinden, denn der Vorsprung auf Verfolger Union Berlin auf dem Relegationsrang beträgt lediglich drei Punkte. HSV-Coach Wolf verhängte laut dem Kicker nun eine "Nachrichtensperre" für das Heimspiel gegen Aue.