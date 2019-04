Der HSV in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:1 gegen Erzgebirge Aue

Der HSV tritt im Kampf um den Aufstieg auf der Stelle. Gegen den FC Erzgebirge Aue kam die Mannschaft nicht über ein 1:1 hinaus. Philipp Zulechner (43.) brachte die Gäste zunächst sogar in Führung. Die Norddeutschen glichen durch Manuel Wintzheimer (53.) aus. Für die Hamburger geht es nun Schlag auf Schlag. Bereits am Dienstagabend wird der Bundesligist RB Leipzig im Halbfinale des DFB-Pokals zu Gast sein. Und am Sonntag reisen die HSV-Profis nach Berlin, wo das möglicherweise entscheidende Spiel beim 1. FC Union Berlin stattfindet.