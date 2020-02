Demütigung in Aue: HSV-Fans stellen Mannschaft zur Rede - Trainer Dieter Hecking ringt nach Worten

Vor dem Spiel bei Erzgebirge Aue twitterte der Hamburger SV nicht ohne Stolz ein Foto eines Fan-Plakats. Mit Blick auf die Derby-Niederlage eine Woche zuvor gegen den FC St. Pauli hieß es auf dem Banner, dass die Anhänger weiter zu Klub und Mannschaft halten würden. Der Verein dankte. 90 Fußball-Minuten später war von diesem Schulterschluss nicht mehr allzu viel geblieben. Die mitgereisten Fans kochten, schimpften wütend in Richtung der Profis, die mit hängenden Köpfen in Richtung des Blocks schlichen und sich dem Dialog stellten. Erklärungen schienen auch nötig. 0:3 war der HSV bei einem Team untergegangen, das in diesem Kalenderjahr zuvor keinen Sieg zu Stande gebracht und lediglich ein Tor erzielt hatte.

HSV-Torhüter Heuer Fernandes versteht Ärger der Fans

Torhüter Daniel Heuer Fernandes sprach nach der Partie in Aue von einer "Riesen-Ernüchterung" und zeigte im Sky-Interview Verständnis für den Zorn der Fans. "Man versteht die Emotionen, uns geht es ja nicht anders. Wir müssen das jetzt abarbeiten und schnell wieder gewinnen." Die Umsetzung dieses Plans ist für das Erreichen des Saisonziels in der Tat unabdingbar. In den vergangenen drei Spielen gelang dies jedoch nicht. Dass es in Aue am Ende sogar richtig bitter wurde, lag auch an Gideon Jung. Der Mittelfeldspieler ließ sich im gegnerischen Strafraum zu einer peinlichen Schwalbe hinreißen und flog mit Gelb-Rote vom Platz. In Unterzahl war der HSV dann chancenlos.