2. Liga kompakt: HSV siegt bei Tor-Premiere von Top-Talent Josha Vagnoman - Dynamo holt Dreier

VfL Osnabrück - FC St. Pauli 1:1 (1:1)

Der FC St. Pauli hat den Schwung aus dem Derby-Sieg gegen den Hamburger SV nicht in den nächsten Sieg ummünzen können. Die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay musste sich bei Aufsteiger VfL Osnabrück mit einem 1:1 (1:1) begnügen, blieb aber immerhin zum vierten Mal in Folge ungeschlagen. Kevin Wolze brachte die Platzherren nach 13 Minuten in Führung, Ryo Miyaichi glich für St. Pauli aus (22.). Die Hamburger mussten in der Schlussphase ohne Youba Diarra auskommen, der sechs Minuten vor dem Ende Gelb-Rot sah. In der Tabelle rangiert der VfL auf Platz acht, St. Pauli ist Zehnter.