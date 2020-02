2. Liga kompakt: Erzgebirge Aue zerlegt den HSV - VfB Stuttgart patzt bei der SpVgg Greuther Fürth

SpVgg Greuther Fürth - VfB Stuttgart 2:0 (0:0)

Nach zuvor drei Siegen in Folge hat der VfB Stuttgart im Aufstiegsrennen einen Rückschlag erlitten. Die Schwaben verloren bei der SpVgg Greuther Fürth 0:2 (0:0) und kassierten damit ihre erste Punktspiel-Niederlage unter dem im Winter verpflichteten Trainer Pellegrino Matarazzo. Während sich Spitzenreiter Arminia Bielefeld in der Begegnung am Sonntag gegen den SV Wehen Wiesbaden weiter absetzen kann, droht dem VfB von den Verfolgern dennoch vorerst keine Gefahr. Der HSV und der 1. FC Heidenheim ließen am Samstag ebenfalls Federn. Fürth schob sich durch den Sieg derweil auf den fünften Tabellenplatz nach vorn. Die entscheidenden Tore des Spiels gelangen Marco Caligiuri (48.) und Sebastian Ernst (76.).