HSV-Profi Ewerton nach "schlimmster Zeit" seines Lebens und Tumor-OP: "Angst, mein Bein zu verlieren"

Ewerton ist in dieser Woche mit der Mannschaft im Trainingslager im österreichischen Bad Häring und hofft auf eine bessere Saison als die vergangene. "Ich will allen zeigen, warum mich der HSV vergangenes Jahr holte", sagte er. In der letzten Spielzeit war er wegen zahlreicher Verletzungen nur auf fünf Einsätze gekommen. Bei den Testspielen in Kufstein am Mittwoch gegen den VfB Stuttgart und Freitag gegen Feyenoord Rotterdam soll der Brasilianer bereits Spielpraxis erhalten