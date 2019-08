Einriss am Syndesmoseband: HSV-Zugang Ewerton fehlt weiterhin - Ausfalldauer noch unklar

Hiobsbotschaft für den Hamburger SV: Der aktuellte Zweitliga-Tabellenführer muss für längere Zeit auf seinen Neuzugang Ewerton verzichten. Bei dem 30 Jahre alten Abwehrspieler, den der HSV verletzungsbedingt in dieser Saison noch nicht einsetzen konnte, wurde bei einer Nachuntersuchung ein kleiner Einriss des Syndesmosebandes diagnostiziert, teilte der HSV am Dienstag mit. Die genaue Ausfalldauer stehe noch nicht fest und sei abhängig vom Heilungsverlauf, hieß es in der Mitteilung weiter.