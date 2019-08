HSV-Fans zeigen Unterstützung für Bakery Jatta mit Banner: "Wir stehen hinter dir"

Die Fans des Hamburger SV setzten in der Diskussion um Bakery Jatta ein Zeichen. Vor dem DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim Chemnitzer FC (hier im SPORTBUZZER-Liveticker) rollten die HSV-Anhänger in ihrem Fanblock eine Banderole aus und versicherten Jatta auf Englisch ihre Unterstützung. "Egal was passiert, wir stehen hinter dir", hieß es dort sinngemäß übersetzt

HSV: Jatta gegen Chemnitz in Startelf

Trainer Dieter Hecking hatte zuvor, wie angekündigt, nicht auf Bakery Jatta im Kader des HSV verzichtet. Der 21-Jährige aus Gambia stand nach den Schlagzeilen um angebliche Zweifel an seiner Identität sogar in der Startformation des Zweitligisten beim sächsischen Drittliga-Rückkehrer. "Wir nehmen ihn natürlich mit. Es gibt keinen Grund, ihn hierzulassen", hatte Hecking vor der Abreise der Hamburger betont.

Nach einem Bericht der Sport Bild vom Mittwoch gibt es viele Fragezeichen um den Profi des Zweitligisten HSV, der 2016 nach bisheriger Annahme als minderjähriger Flüchtling (17 Jahre alt) aus Gambia zu den Hamburgern kam. Name und Alter sollen nicht stimmen, heißt es. So soll Jatta in Wahrheit Bakary Daffeh heißen - und fast zweieinhalb Jahre älter sein als angenommen.

HSV-Kapitän Hunt nimmt Jatta in Schutz

Zuvor hatte HSV-Kapitän Aaron Hunt Jatta in einem emotionalen Instagram-Post verteidigt. "Eines steht fest: Egal, was passiert, was geschrieben oder gesagt wird: Baka, dein Verein, deine Stadt, deine (HSV-)Familie steht hinter dir", so der 32-Jährige: "Egal, was komme: Denn die Familie hält zusammen."

