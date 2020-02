Ex-Profi Alex Meier vertraut auf Ex-Klubs und meint: HSV steigt auf, FC St. Pauli schafft Klassenerhalt

Markus Weinzierl analysiert: So ist BVB-Stürmer Erling Haaland am besten zu stoppen

Alex Meier über seine eigenen Derbymomente

Er rechne mit einem Stadtderby, bei dem beide Mannschaften "höchst motiviert sein" werden: "Die freuen sich alle auf das Spiel", meinte der 37-Jährige.

Angesprochen auf seine eigenen Derbyerfahrungen als aktiver Fußballer kommt dem Ex-Kicker, der Ende Januar seine Profikarriere offiziell beendet hat, vor allem ein Moment in den Sinn: "In der Jugend habe ich ein Derby mit St. Pauli 5:0 gewonnen, das war etwas Besonderes. Als Profi habe ich zwei Derbys gespielt und beide mit 0:4 verloren. Die Stimmung war immer super, aber vom Ergebnis war es - ich sag mal - nicht so gut", so Alexander Meier.