Hamburg unter Strom: So liefen die letzten Derbys zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli

Als die Spieler des Hamburger SV am vergangenen Montag nach dem Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth in Richtung Nordkurve kamen, da wollten die Fans des ehemaligen Bundesliga-Dinos nur eines loswerden. Dabei ging es nicht etwa um Lob für die eigene Mannschaft, die gerade kurz vor Schluss zum 1:0 Sieg gekommen war. Die Anhänger hatten längst den Blick auf das bevorstehende Derby gegen St. Pauli am folgenden Wochenende gerichtet.

Braun-Weiß gegen Weiß-Blau: Hier gibt es die letzten Hamburger Stadtderbys zum Durchklicken!

Hamburger SV vs. St. Pauli: So liefen die letzten Hamburger Stadtderbys Wenn St. Pauli und der Hamburger SV aufeinandertreffen, dann hatte zuletzt regelmäßig der HSV auf dem Platz die Nase vorn. Bis auf 2011, als Gerald Asamoah sich für alle Fans der Braun-Weißen unsterblich machte. ©

Anzeige

Schmähgesänge in Richtung des ungeliebten Stadtrivalen waren bereits mehrfach während der Partie im Volksparkstadion zu hören. Jetzt, kurz nach dem Schlusspfiff, stieg noch einmal die gesamte Fankurve in die brachialen Gesänge ein. Und die Mannschaft hüpfte im Takt mit. Als diese schließlich den Gang in die Kabine antrat, schallte ihr ein "Wir wollen den Derbysieg" hinterher.

Siege im Stadtderby - damit hat es in den Aufeinandertreffen der beiden Vereine in den vergangenen Jahrzehnten auffällig häufig für den Hamburger SV geklappt. Wenn die beiden Klubs überhaupt in derselben Liga spielten. Weil der FC St. Pauli zumeist sein Dasein in der zweiten oder dritten Spielklasse fristete, kam es oft über mehrere Jahre nicht zur Begegnung der Stadtrivalen. Nun ist der HSV den Kiezkickern mit dem ersten Bundesligaabstieg der Vereinsgeschichte gewissermaßen entgegengekommen.

In 20 Aufeinandertreffen zwischen 2018 und 1972 war der HSV zehnmal siegreich, achtmal trennten sich die Klubs unentschieden. Lediglich zweimal konnte der FC St. Pauli gewinnen. Die jüngere Derby-Bilanz spricht dennoch für die Kiezkicker.

Als sich Gerald Asamoah auf St. Pauli unsterblich machte

Denn als die Erzrivalen am 16. Februar 2011 im Volksparkstadion letztmalig in der Bundesliga aufeinandertrafen, erkämpfte sich St. Pauli bis auf Weiteres die Herrschaft in Hamburg. Gerald Asamoah machte sich an diesem Abend mit seinem Kopfball zum 1:0 Siegtreffer unsterblich bei allen, die es mit Braun-Weiß halten. Noch heute wird sein Name in St. Pauli regelmäßig mit dem Zusatz "Fußballgott" versehen.

Am Sonntag kommt es zur Neuauflage des Derbys im Millerntorstadion, dessen knapp 30.000 Plätze für das Spiel innerhalb von zehn Minuten restlos ausverkauft waren. Für viele HSV-Fans wird es auch deshalb ein Heimspiel: Sie können die Partie beim vereinseigenen Public Viewing im Volksparkstadion verfolgen.

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 50% auf 6-teiliges Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.