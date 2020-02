HSV und FC St. Pauli in der Einzelkritik: Die Noten zum Hamburg-Derby

Der Hamburger SV hat sich im Stadtderby gegen den FC St. Pauli eine peinliche Heimniederlage eingehandelt und ist nach einem eigentlich starken Start in die Rückrunde in eine Mini-Krise gestürzt. Nach drei Siegen in Folge war die überraschende 0:2-Pleite im Volksparkstadion nach dem 1:1 in Hannover in der Vorwoche schon die zweite Partie in Serie ohne Sieg. Dadurch stürzt der HSV auf den Relegationsplatz ab, während sich St. Pauli vorübergehend auf Platz 12 verbessert.