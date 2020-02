Brennpunkt Hamburg-Derby: So liefen die letzten Duelle zwischen dem HSV und St. Pauli

Die nächste Auflage des Stadtderbys zwischen dem Hamburger SV und St. Pauli elektrisiert ganz Hamburg und dürfte auch am Samstag (13 Uhr, Sky) wieder für einen fußballerischen Ausnahmezustand sorgen. Im Volksparkstadion empfängt der Zweitliga-Zweite die abstiegsgefährdete St.-Pauli-Elf.

Brennpunkt Hamburg-Derby: Immer wieder herrscht beim ewig jungen Duell eine besonders hitzige Atmosphäre. Zuletzt insbesondere am 16. Februar 2011, als die Braun-Weißen den HSV im Volksparkstadion mit 1:0 besiegten - ein echter Nackenschlag für den ehemaligen Bundesliga-Dino. Denn es war nicht nur der erster Derbyerfolg für Pauli in der 1. Liga, sondern auch der erste Dreier im direkten Duell seit über 33 Jahren. In der Galerie zeigt der SPORTBUZZER, wie die letzten Stadtderbys gelaufen sind.