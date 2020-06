HSV-Legende Felix Magath kritisiert Hamburger Saison in 2. Liga: "Nicht erfreulich"

Der frühere HSV-Star Felix Magath sieht die Saison des Hamburger SV in der 2. Liga kritisch. Ob es die Hanseaten noch in die Aufstiegsrelegation schaffen oder nicht, wisse er nicht. "Aber egal, aus meiner Sicht, ob er es packt oder nicht packt, war die Saison nicht erfreulich", sagte der 66 Jahre alte ehemalige Spieler, Manager und Trainer des Traditionsklubs am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa).