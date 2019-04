Jetzt ist Fiete Arp nicht mal mehr Edelreservist beim Hamburger SV . Trotz des Ausfalls von Toptorjäger Pierre-Michel Lasogga verzichtet Trainer Hannes Wolf im Spitzenspiel der 2. Bundesliga zwischen Tabellenführer 1. FC Köln und dem Zweiten HSV am Montag (20.30 Uhr/ hier im SPORT BUZZER-Liveticker ) auf den U19-Nationalspieler. Der Nachwuchsstürmer Manuel Wintzheimer wird dem 19-Jährigen vorgezogen und nimmt gegen Köln auf der Bank Platz. Arp meldete sich nun gegenüber dem Hamburger Abendblatt zu Wort.

Das Stürmer-Talent gibt sich trotzig nach seiner Ausbootung aus dem Profi-Kader. " Dann sehe ich eben am Fernseher, wie wir den Tabellenführer schlagen ." Bei solch einem Spitzenspiel wäre Arp "sogar als Fan gerne dabei. Das ist einfach ein geiles Spiel." Dennoch müsse der 19-Jährige die Entscheidung von Wolf hinnehmen. "Wenn Wintzi sich im Training anbietet, dann nimmt der Trainer den Wintzi mit", erklärte Arp.

Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde

Er selbst gibt die Hoffnung auf ein Comeback im Liga-Team aber nicht auf. "Ich spiele die Saison jetzt zu Ende und hoffe, dass ich oben noch einmal Akzente setzen kann und vielleicht den einen Moment noch kriege. Bis dahin bin ich auf jeden Fall HSV-Spieler", sagte der 19-Jährige dem Blatt. Im Sommer kann er laut Vertrag mit dem FC Bayern selbst entscheiden, ob er schon in diesem oder doch erst im nächsten Jahr nach München wechselt .

HSV-Trainer Wolf: "Natürlich ist Fiete geknickt"

HSV-Trainer Wolf äußerte sich ebenfalls zur Ausbootung des jungen Stürmers: "Wir haben Verantwortung Fiete gegenüber, dass er genug spielt. Und wenn wir das in diesem Moment nicht gewährleisten können, dann müssen wir eben auch mal die Entscheidung treffen, dass er erst mal bei der U21 spielt", begründete er seine Entscheidung. "Natürlich ist Fiete geknickt. Er muss sich jetzt da reinbeißen und gegen die Widerstände ankämpfen." Arp ist in der 2. Liga noch ohne Tor in dieser Saison.