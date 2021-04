HSV-Frust über nächsten Patzer - Ulreich sauer: "Müssen nicht vom Aufstieg reden"

Der Hamburger SV hat auf der Zielgeraden der Zweitliga-Saison das Siegen verlernt. Im Nachholspiel gegen den Karlsruher SC am Donnerstagabend im Volksparkstadion sprang nur ein 1:1 (0:0) heraus . Der Punktgewinn ist deutlich zu wenig. Die Norddeutschen haben drei Spieltage vor Saisonende fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Greuther Fürth. Die Chancen auf den direkten Aufstieg schwinden und könnten bereits am kommenden Spieltag passé sein. "Das war zu wenig. Vom Ergebnis und vom Spiel her" , sagte der frustrierte HSV-Innenverteidiger Rick van Drongelen bei Sky. Und Teamkollege Sven Ulreich pflichtete ihm bei.

Van Drongelen über aktuelle HSV-Situation: "Scheiße"

Doch das fällt nach der erneut nur durchschnittlichen Leistung schwer. "Wir haben die Zweikämpfe nicht so gestaltet, wie man es in der zweiten Liga machen muss", zeigte sich Ulreich bedient. Das Remis sei "für uns einfach viel zu wenig, weil die Grundtugenden wie Zweikampfverhalten und zweite Bälle einfach nicht gestimmt haben", so der Ex-Bayern-Torwart weiter. Trainer Daniel Thioune pflichtete seinen Spielern bei: "Wir haben heute und in den vergangenen Wochen wenig Punkte geholt. Wir müssen uns aktuell nicht über Platzierungen unterhalten, wir müssen in erster Linie Spiele gewinnen", sagte er während der Pressekonferenz nach der Partie.