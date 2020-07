Bericht: HSV führt Gehaltsobergrenze für Neuverpflichtungen ein - Reaktion nach verpasstem Aufstieg

Keine Mega-Gehälter mehr beim Hamburger SV ? Wie die Sport Bild berichtet, reagiert der Zweitligist mit Sparmaßnahmen auf den erneut verpassten Bundesliga-Aufstieg . Demnach will der HSV unter Sportvorstand Jonas Boldt für alle Neuverpflichtungen eine Gehaltsobergrenze einführen. Diese soll im Normalfall bei 600.000 Euro liegen, etwaige Bonus-Zahlungen noch nicht eingerechnet.

Mit dieser Kostenbremse reagieren die Hansestädter auf die anstehende dritte Zweitliga-Saison in Folge. Bislang hatte der HSV regelmäßig Top-Gehälter an Spieler gezahlt, die anschließend oft unter ihren Möglichkeiten blieben. Ein Beispiel dafür: Bobby Wood. Der 27 Jahre alte Angreifer erhält ein Jahres-Salär von 2,1 Millionen Euro - und das in der 2. Liga! Bei einem Bundesliga-Aufstieg wäre dieses gar auf 3,5 Millionen Euro angewachsen.