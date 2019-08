HSV gelingt deutlicher erster Saisonsieg in der 2. Liga – 4:0 beim 1. FC Nürnberg

Am zweiten Spieltag ist dem Hamburger SV der erste Saisonsieg unter seinem neuen Trainer Dieter Hecking in der 2. Bundesliga gelungen. Jeremy Dudziak (12.) und Sonny Kittel (30.) brachten den HSV bereits in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße. Der eingewechselte Khaled Narey machte mit seinem Treffer in der 72. Minute gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg vorzeitig alles klar, ein Eigentor von Tim Handwerker schraubte das Ergebnis noch auf 4:0 in die Höhe.

Der HSV in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen den 1. FC Nürnberg. ©

Der HSV in der Einzelkritik: Die Noten gegen Darmstadt 98

Mit vier Punkten zog der beim 1:1 vor einer Woche gegen Darmstadt noch enttäuschende HSV am FCN vorbei. Die Clubberer hatten am ersten Spieltag einen 1:0-Erfolg in Dresden gefeiert.

Im ersten Zweitliga-Duell der beiden Traditionsvereine nach zuvor 64 Partien in der Bundesliga waren die Hamburger in der Defensive disziplinierter und im Angriff abgezockter. Während die Gäste vor 44.497 Zuschauer den bemühten, aber meist einfallslosen Clubberern kaum Chancen gestatteten, belohnten sie sich selbst vor der Pause. Zunächst traf der im Juli vom Stadtrivalen St. Pauli geholte Dudziak mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, nach einer halben Stunde erhöhte der einstige Ingolstädter Kittel per direktem Freistoß.