2. Liga kompakt: HSV wieder an der Tabellenspitze - 96-Trainer Slomka kann durchatmen

Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth 2:0 (0:0) Der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. Liga zurückerobert. Die im heimischen Volksparkstadion weiter ungeschlagenen Hanseaten bezwangen die SpVgg Greuther Fürth dank eines stark herausgespielten Kopfball-Treffers von Jeremy Dudziak (49.) und eines sehenswerten Lupfers von Sonny Kittel (85.) mit 2:0 (0:0). Der Sprung an die Spitze gelang dem HSV, da der VfB Stuttgart am Freitagabend beim 1:2 gegen Wehen Wiesbaden überraschend Feder gelassen hatte. Die Fürther, die sich in Hamburg nahezu allein auf die Defensive konzentrierten, rangieren im Klassement weiter im Tabellenmittelfeld.

Dynamo Dresden - Hannover 96 2:0 (0:0) Trainer Mirko Slomka kann bei Hannover 96 vorerst ein wenig durchtamen. Der Coach, der mit seinem Team nur eines der vorangegangenen fünf Spiel gewonnen hatte und stark unter Druck geraten war, wurde beim 2:0 (0:0) bei Dynamo Dresden von Julian Korb erlöst. Der Abwehrspieler legte mit seinem Treffer in der 72. Minute den Grundstein für den von den Niedersachsen so ersehnten Dreier. Vor dem Treffer hatten sich beide Teams dezimiert. Miiko Albornoz sah nach einem Gerangel mit seinem Gegenspieler Niklas Kreuzer die Gelb-Rote-Karte. Der Dresdner flog wenige Sekunden später mit Rot vom Platz (65.). In der Schlussphase sorgte Cedric Teuchert für klare Verhältnisse und erzielte das 2:0 für die Hannoveraner (89.).

SV Sandhausen - Erzgebirge Aue 2:2 (2:1) Die beiden Überraschungsmannschaften SV Sandhausen und Erzgebirge Aue haben es durch ein 2:2 (2:1) im direkten Duell verpasst, sich noch näher an die absolute Spitzengruppe der 2. Liga heranzuschieben. Aue hätte mit einem Sieg gar auf den dritten Tabellenplatz springen können und ging durch ein Eigentor Aleksandr Zhirov (5.) in Führung. Doch die Platzherren schlugen durch Aziz Bouhaddouz (16.) und Kevin Behrens (26.) zurück. Pascal Testroet besorgte per Elfmeter schließlich den Endstand (77.).

