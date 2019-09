HSV-Entdeckung Adrian Fein kann sich Verbleib trotz Leih-Ende vorstellen: "Momentan spricht nichts dagegen"

Sogar Feins Vater rät zu einem weiteren Jahr HSV

Fein glaubt an HSV-Erfolg gegen Ex-Arbeitgeber Jahn Regensburg

Zunächst einmal soll am Samstag Feins Ex-Klub Jahn Regensburg besiegt werden - endlich. Denn die Regensburger waren in den beiden Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison so etwas wie ein Hamburger Angstgegner: Beide Partien gegen den Jahn gingen verloren, knapp mit 1:2 in Regensburg und haushoch 0:5 im Volksparkstadion. "Das war mein erstes Spiel überhaupt für den Jahn", erinnert sich Fein, der in der vergangenen Saison nach Regensburg ausgeliehen gewesen war. So ein Match erlebe man nicht häufig, aber es passiere schon mal im Fußball. "Beim Jahn war jeder Schuss ein Treffer, für den HSV hat Aaron Hunt noch einen Elfmeter verschossen, da lief alles in nur eine Richtung", fasst er das damalige Geschehen zusammen.